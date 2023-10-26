Наслідки удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі на проспекті Соборному, 151, 6 жовтня 2022

Влада Запоріжжя вирішила виділити надмірно високі суми грошей на відновлення будинків, які постраждали через ракетні удари росіян. Подекуди вартість відновлення однієї квартири чиновники оцінювали в 300 тисяч доларів. Тендери на відновлення влада укладала без конкурсів, деякі з них вже скасували, йдеться в журналістському розслідуванні «Громадського», опублікованому в четвер, 26 жовтня.

Як йдеться в матеріалі, влада Запоріжжя оцінила відновлення квартир у постраждалих будинках у 5 тисяч доларів за квадратний метр. Міська влада провела більшість тендерів без конкурсів між обраними компаніями, а вартість будівельних матеріалів виявилася завищеною щонайменше у 2-3 рази.

«У прагненні освоїти бюджетні мільярди чиновники поставили відбудову міста під питання, адже частина торгів наразі скасована саме через завищення цін у кошторисах», – наголошується в публікації.

Як приклад журналісти згадали про будинок на проспекті Соборному в центрі міста, де через російський ракетний удар торік у жовтні виявилися зруйнованими два під’їзди. З весни цього року будинок почали відновлювати: перші 25 млн грн на його реконструкцію виділили з міського бюджету, ще 50 млн грн додав «Метінвест». Поки робітники розбирали руїни, у міській раді взялися розробляти проект відновлення не лише цього будинку, а всіх на той момент восьми багатоповерхівок, які російські ракети пошкодили чи зруйнували в Запоріжжі.

Перший скандал стався на засіданні міської ради 20 квітня 2023 року, коли депутати голосували за перший проект бюджету «Програми відновлення». Її оцінили в 1,2 мільярда гривень, з яких 350 мільйонів місто планувало витратити протягом 23-го року. Депутат Микола Бєлий звернув увагу на вартість відбудови будинку на Соборному.

«Там зруйновано 24 квартири, 141 мільйон — це близько 4 мільйони доларів на 24 квартири. За 4 мільйони доларів на вторинному ринку Запоріжжя можна придбати понад 150 квартир!» – обурився депутат.

Пропозицію Бєлого тоді проігнорували, натомість за «Програму відновлення» проголосували майже одностайно. Утім, коли журналісти отримали з власних джерел у міській раді Запоріжжя проект цієї програми вже в серпні, то виявили, що вартість відбудови багатоповерхівки на Соборному оцінили не в 141, а в 330 мільйонів гривень. Тобто відновлення однієї квартири обходилося в 13 мільйонів гривень, або в понад 300 тисяч доларів.

Цю цифру журналістам підтвердив і виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв. Він обурився спробами журналістів порахувати вартість відбудови квадратного метра.

«Ви не рахуйте за рахунок однієї квартири. Я вам ще раз кажу: це повністю комплекс будинку, повного будинку. Усім, хто там патякає з цього приводу, й тим, хто є диванними критиками, а не фахівцями. Відновлення будинку взагалі коштує дорожче, ніж новобудова», – стверджує Куртєв.

Водночас журналісти зауважили, що незрозуміло, який саме «комплекс будинку» мав на увазі Куртєв. Річ у тім, що мешканці сусідніх під’їздів поруч із ремонтом продовжують жити у своїх квартирах.

Коли журналісти почали аналізувати слова Куртєва, то виявили, що компанія-переможниця тендеру заклала в кошторисах вартість цегли вдвічі вищу за ринкову, бетону – в півтора раза, стічних труб – у чотири рази.

Ще один будинок, який потребує відновлення, розташований на вулиці Кияшка, 22. Будинок має 18 квартир. Витратити на його реставрацію планують 50,5 млн грн. За словами місцевих мешканців, вартість квартир у будинку в найкращі часи не перевищувала 30 тисяч доларів. Водночас реконструкція однієї квартири, за нинішнім курсом, тут обійдеться в 75 тисяч доларів.

Вартість будматеріалів тут також завищили. Раніше журналісти NGL.media порахували, що лише на 7 позиціях тут збираються переплатити майже 800 тисяч гривень.

Також суттєві завищення цін на будматеріали журналісти виявили в компанії, яка відновлює будинки на Зестафонській, 10 і на Сталеварів, 16. На деякі будматеріали ціни завищені більш ніж удвічі в порівнянні з цінами на профільних сайтах.

Журналісти також звернули увагу і на компанії, які отримали можливість відновлювати будинки. Однією з них є дніпровське ТОВ «СтройІнвест», яке неодноразово вигравало тендери від міської та обласної влади. Хоча деякі свої проекти вони не можуть завершити впродовж кількох років.

Зрештою багато з оголошених торгів довелося скасувати після втручання новоствореного Державного агентства відновлення. Як приклад, журналісти згадали про дев’ятиповерховий панельний будинок на Зестафонській, 8. Спершу вартість його відновлення оцінили у 274 млн грн, але після перерахунку ціну знизили на 100 млн грн. Утім, на торги з відновлення будинку на Зестафонській, 8 за ринковими цінами на будматеріали ніхто так і не прийшов. Тож їх довелося знову скасувати.