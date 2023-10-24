Володимир Яценко вже 14 місяців перебуває за кордоном

Підозрюваний у привласненні майна колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» Володимир Яценко, якого випустили під заставу в понад 52 млн грн, виїхав за кордон. Про це йдеться в розслідуванні УП.

Журналісти нагадують, що ще 25 лютого 2021 року Володимир Яценко, якого підозрюють у привласненні майна, вийшов під заставу в 52 млн грн. У березні 2022 закінчилися строки встановлених судом обовязків для Яценка і, оскільки на думку правоохоронців він не переховувався, нових зобов’язань на нього не накладали. Відповідно, Яценко виїхав з України як «особа з інвалідністю другої групи».

Загалом відомо, що Володимир Яценко сім разів залишав країну, востаннє – у серпні минулого року. З тих пір він вже 14 місяців перебуває за кордоном.

Нагадаємо, Володимир Яценко був фігураном справи про розкрадання майже 137 млн грн «ПриватБанку». Його затримали 22 лютого 2021 року в аеропорту «Бориспіль» при спробі втечі з Дніпра у Відень чартерним рейсом. Тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Яценко вчинив спробу втечі через «злив» планів правоохоронців.

25 лютого ВАКС відправив під варту Яценка до 22 квітня 2021 року. Суддя також призначив альтернативою арешту заставу в 52 млн 210 тис. грн. Прокурори просили призначити Яценкові заставу у 136,8 млн грн, оскільки він фігурує у справі про розкрадання майже 137 млн грн. Цього ж дня Яценко вніс заставу та вийшов з-під варти.