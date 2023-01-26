Посадовців Славського лісгоспу зловили на масштабному розкраданні лісу
Збитки державі оцінюють у 4 млн грн
ДБР та поліція викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала ліс на території Державного підприємства «Славське лісове господарство» на Львівщині. До складу групи входили чотири працівники господарства (лісничі і майстри лісу) і двоє приватних підприємців.
Як розповіли в четвер, 26 січня, в ДБР Львівщини, задокументовано щонайменше три факти незаконної масштабної рубки влітку 2022 року. Незаконні рубки відбувалися навіть на території природно-заповідного фонду. Лише за три місяці було знищено 320 ялин, що завдало збитків державі на майже 4 млн грн. Після обробки деревини на пилорамі її продавали підприємствам та приватним особам на Львівщині та Закарпатті.
У ДБР уточнили ZAXID.NET, що рубки відбувалися на території Сможанського лісництва.
П'ятьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомили про підозру в незаконній рубці та збуті лісу, а посадовцям ще й у перевищенні службових повноважень (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 ККE). За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці звернулися до суду про відсторонення службових осіб від виконання обов'язків та обрання для усіх учасників групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішуються питання про передачу 25 кубометрів вилученої деревини на потреби ЗСУ.