Влітку минулого року на території лісництва незаконно зрубали понад 300 ялин

ДБР та поліція викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала ліс на території Державного підприємства «Славське лісове господарство» на Львівщині. До складу групи входили чотири працівники господарства (лісничі і майстри лісу) і двоє приватних підприємців.

Як розповіли в четвер, 26 січня, в ДБР Львівщини, задокументовано щонайменше три факти незаконної масштабної рубки влітку 2022 року. Незаконні рубки відбувалися навіть на території природно-заповідного фонду. Лише за три місяці було знищено 320 ялин, що завдало збитків державі на майже 4 млн грн. Після обробки деревини на пилорамі її продавали підприємствам та приватним особам на Львівщині та Закарпатті.

У ДБР уточнили ZAXID.NET, що рубки відбувалися на території Сможанського лісництва.

П'ятьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомили про підозру в незаконній рубці та збуті лісу, а посадовцям ще й у перевищенні службових повноважень (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 ККE). За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці звернулися до суду про відсторонення службових осіб від виконання обов'язків та обрання для усіх учасників групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішуються питання про передачу 25 кубометрів вилученої деревини на потреби ЗСУ.