Поштово-логістична компанія Justin, яку в 2017 році запустила Fozzy Group (яка, зокрема, володіє мережею супермаркетів «Сільпо»), навесні 2022 року припинила роботу. Про це розповів колишній керівний партнер компанії «Джаст ін» Юрій Авдиш, повідомляє Forbes.

Він пояснив, що через повномасштабне вторгнення Fozzy Group були вимушені оптимізувати численні процеси в бізнесі та переосмислити роботу Justin.

За його словами, зараз компанія лише видає посилки, які клієнти мали отримати до закриття відділень. Їх можна отримати в супермаркетах «Сільпо», або Justin перенаправить їх через інших поштових операторів.

Justin вийшла на ринок у 2017 році та зайняла нішу "Забирати посилки дорогою додому". Точки видачі запускались у супермаркетах Fozzy Group, щоб клієнтам було зручно забрати посилку, заходячи до супермаркету по продукти. Щоб знайти клієнтів, Justin почала активно співпрацювати з інтернет-магазинами. Наприклад, компанія почала відкривати співбрендингові відділення з інтернет-магазинами.

За майже п’ять років свого існування Justin відкрила близько 500 відділень, а виторг компанії у 2020 році склав більш ніж 133,5 млн грн.

51% компанії належить співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману. Юрій Авдиш зазначив, що він був міноритарним власником.