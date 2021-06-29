Слава Баранський потрапив у скандал через репера Басту та вишиванки

Торгова група Fozzy Group звільнила маркетинг-директора В’ячеслава Баранського після його українофобських публікацій в соцмережах. Про це 29 червня повідомила прес-служба Fozzy Group.

У групі, до якої входять мережі супермаркетів «Сільпо» та «Фора», «Ringoo» та низка інших відомих компаній, заявили, що Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, «зміст та форму яких вони не поділяють, і які викликали обурення громадськості».

«Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою», – сказано в повідомленні. За підсумками зустрічі Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.

«Наші принципи залишаються непохитними, ми продовжуємо працювати для розвитку України і добробуту суспільства в цілому», – сказано в повідомленні.

Хто такий В’ячеслав Баранський і чому його звільнили

Маркетинг-директор одного з стартапів торгово промислової групи Fozzy Group В’ячеслав Баранський у своїх публікаціях в соцмережах підтримав російського репера Басту, який виступав у анексованому Криму, а у 2017 році обирав «найкращу пісню про Кримський міст».

«Красава, Баста. Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт на цінності села», – написав він.

В іншому пості Баранський запитує: «Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються, а Україні дісталася тільки „гідність“ та „європейські цінності“?».

Пізніше з’явилися й інші скріни дописів Слави Баранського, де той критикує українську музику, традицію одягати вишиванки тощо.

«Навіщо вам Моргенштерн, якщо є сільська «Плине кача?», – йшлося в одному із дописів. А вже в іншому Баранський виступав зі схваленням того, що, на його думку, звичка натягати вишиванки«йде у минуле».

Сам Баранський заявив, що «перегнув палку» і додав, що в 2014 році він нібито втратив роботу через «свою позицію щодо українського Криму».