10 січня під будівлею мерії Кривого Рогу пролунав вибух

Із будівлі міськради Кривого Рогу у четвер, 10 лютого, евакуювали людей через підозрілу посилку, а пізніше під будівлею прогримів вибух. З'ясувалося, що це були були навчання СБУ. Про це повідомляє місцевий телеканал «Перший міський».

За попередніми даними, кур'єр «Нової пошти» привіз до будівлі посилку, яка через деякий час задимілась, після чого працівників установи евакуювали. Наявність вибухівки не підтвердилася, проте вибухотехніки провели контрольований підрив. Зазначається, що посилку відправили нібито з території Білорусі на ім'я виконувача обов'язків мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, на місце події працювали співробітники СБУ, поліцейські, патрульні, вибухотехніки, пожежники і медики.

Правоохоронці спершу не коментували інцидет, але пізніше з'ясувалося, що Криворізький відділ СБУ та екстрені служби міста провели антитерористичні навчання і знешкодження «вибухівки» було їх частиною.