У дипвідомстві вважають, що жодні висловлювання не можуть завадити Україні та Польщі будувати спільне європейське майбутнє

Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького через висловлювання глави канцелярії президента Анджея Дуди про буцімто невдячність України за допомогу. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, опублікованому на офіційному сайті відомства у вівторок, 1 серпня.

«Переконані, що українсько-польська дружба набагато глибша за політичну доцільність. Політика не повинна ставити під сумнів взаєморозуміння і міцність відносин наших народів», – йдеться у повідомленні МЗС.

У дипвідомстві також додали, що жодні висловлювання не можуть завадити Україні та Польщі будувати спільне європейське майбутнє.

«Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє», – додав Ніколенко.

Зазначимо, що кілька днів тому державний секретар Канцелярії президента Республіки Польща – керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач польським медіа сказав, що Києву «варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграє для України в останні місяці та роки».

У липні на саміті НАТО у Вільнюсі у подібний скандал потрапив міністр оборони Британії Бен Воллес. Він заявив, що союзники хотіли б бачити більше подяки від України за допомогу. Він також сказав, що «ми не Amazon», маючи на увазі союзників України.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що просто не знає, як ще Україна має дякувати. Після цього Воллес повідомив, що його заява про підтримку України була «трохи спотворена».