Додаткове фінансування виділили на військове обладнання для самооборони України

Посли Європейського союзу ухвалили рішення про збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро. Додаткові кошти підуть на військову підтримку України, повідомили у середу, 13 березня, у прес-службі представництва Бельгії в ЄС.

Реформування Європейського фонду миру покликане збільшити його бюджет для виділення більшої військової допомоги Україні в боротьбі проти Росії. Посли узгодили збільшення фонду на додаткових 5 млрд доларів.

«Посли ЄС погодилися в принципі реформувати Європейський фонд миру, щоб підтримати Україну бюджетом у 5 млрд євро на 2024 рік», – йдеться у повідомленні представництва Бельгії.

У прес-службі представництва, яке на разі головує в Раді Євросоюзу, підкреслили, що ЄС продовжує надавати Україні тривалу підтримку та гарантує надання військового обладнання, необхідного для самооборони.

За даними документу про рішення послів ЄС, який є у розпорядженні «Радіо Свобода», передбачається збільшення використання спільних закупівель військпрому Євросоюзу та Норвегії для України. Крім того, кошти додаткового фінансування виділять на навчання українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 1 лютого лідери Євросоюзу ухвалили надання Україні фінансування у 50 млрд євро допомоги для України в межах програми Ukraine Facility. Фінансовий інструмент для України передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотири роки. Це – 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд євро у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.