Починаючи з четверга, 18 травня, жителі Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно через портал «Дія». Це стосується прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено Державний реєстр речових прав на нерухомість, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Там нагадали, що дотепер скористатися послугою на порталі Дія могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини. Ті ж, хто не використовував портал «Дія», змушені були пройти як мінімум три держустанови, щоб зареєструвати права на свою нерухомість.

Щоб скористатися послугою, потрібно виконати такі дії:

увійти на портал «Дія» (якщо ще не зареєстровані на ньому, тоді спершу потрібно зареєструватись);

обрати «Послуги» → «Земля, будівництво, нерухомість» → «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» → «Подати заяву»;

внести потрібну інформацію та скани документів;

підписати заяву електронним підписом.

Як пояснили в міністерстві, після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія. Окрім цього, про результат буде повідомлено листом на електронну пошту заявника.

«Реєстрація нерухомості підтверджує, що ви є законним власником майна. Це, своєю чергою, унеможливлює підробку шахраями документів про право власності на майно. Реєстрація права власності в ДРРП убезпечує дані, адже ті будуть збережені на захищених цифрових носіях, на відміну від паперових архівів. Для прикладу, після початку повномасштабної війни багато таких архівів БТІ знищили або розікрали окупанти», – пояснили важливість реєстрації прав на нерухомість у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

В повідомленні наголошується, що масштабування цієї послуги також важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла «єВідновлення». В міністерстві звернули увагу на те, що на сьогодні в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, житло не зареєстроване в ДРРП. Це унеможливлює подачу заяви на виплату допомоги, адже наявність запису про право власності в реєстрі є обов'язковою умовою для подання заяви.

До слова, перший етап програми «єВідновлення» запустили 10 травня. На її першому етапі гроші можуть отримати ті, чиє житло потребує косметичного ремонту, заміни вікон, дверей і даху. Максимальна сума конпенсації становить до 200 тис. грн. У подальшому програму поширять на тих, чиє житло виявилося знищеним через війну.