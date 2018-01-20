Посольство України в Афінах намагалися закидати «коктейлями Молотова»

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 13:362741

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Посольство України в Афінах намагалися закидати «коктейлями Молотова»
фото МЗС України
Посольство України в Афінах

У ніч на суботу, 20 січня, будівлю посольства України в Афінах (Греція) намагалися закидати «коктейлями Молотова». Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону», - написав він сьогодні у своєму Twitter.

За словами голови МЗС, з грецькою стороною домовилися про взаємодію і цілодобову охорону. Він також зазначив, що заходи з безпеки українських посольств вживаються у всіх країнах.

Пізніше речниця МЗС Мар'яна Беца в ефірі телеканалу «112 Україна» уточнила, що під час нападу група невідомих осіб здійснила підпал приватних автомобілів працівників посольства. За її словами ніхто не постраждав.

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