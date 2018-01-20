Посольство України в Афінах намагалися закидати «коктейлями Молотова»

Посольство України в Афінах

У ніч на суботу, 20 січня, будівлю посольства України в Афінах (Греція) намагалися закидати «коктейлями Молотова». Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону», - написав він сьогодні у своєму Twitter.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018

За словами голови МЗС, з грецькою стороною домовилися про взаємодію і цілодобову охорону. Він також зазначив, що заходи з безпеки українських посольств вживаються у всіх країнах.

Пізніше речниця МЗС Мар'яна Беца в ефірі телеканалу «112 Україна» уточнила, що під час нападу група невідомих осіб здійснила підпал приватних автомобілів працівників посольства. За її словами ніхто не постраждав.