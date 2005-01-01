Україна посилить охорону дипломатичних представництв за кордоном

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:59470

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Україна посилить охорону дипломатичних представництв за кордоном
фото з відкритих джерел
У МЗС прокоментували напад на диппредставництво України в Греції

Україна посилить охорону своїх дипломатичних установ за кордоном. Про це після спроби нападу на українське посольство в Афінах повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца, інформує «Громадське».

«Ми розуміємо, що за чотири роки війни ситуація з безпекою наших дипустанов за кордоном вимагає перегляду умов охорони. Ми будемо посилювати захист для забезпечення належних умов роботи співробітників посольств», – зазначила прес-секретар.

Крім того, за її словами, нападники, ймовірно, були радикалами під впливом Росії, адже інформація про напад спершу з’явилася не у грецьких ЗМІ, а на проросійських сайтах.

Як інформував ZAXID.NET, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про спробу нападу на українське посольство в Афінах. Нападники підпалили чотири автомобілі, які були припарковані біля посольства. Також вони закинули кілька пляшок з коктейлем Молотова на територію біля установи. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зараз українське посольство в Афінах цілодобово охороняється грецькою стороною.

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