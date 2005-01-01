Україна не має послів у 17-ти країнах світу, - МЗС

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 11:446702

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Україна не має послів у 17-ти країнах світу, - МЗС
фото РБК-Україна
Процедура призначення послів є тривалою

Станом на січень 2018 року в України немає послів у 17 іноземних державах. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит «Українських Новин».

З травня 2009 року в України немає посла в Ефіопії. З серпня 2013 року вакантна посада посла в Казахстані.
З квітня 2014 року не призначений посол України в Швейцарії, з травня - в Данії і Чорногорії, з червня - на Кубі, а з липня - в Алжирі. З серпня 2015 року залишаються вакантними посади послів в Ірландії та Вірменії. Останній посол України в Росії Володимир Єльченко був звільнений президентом Петром Порошенко в грудні 2015 року.

У минулому році звільнилися посади послів в Греції, Латвії, Перу, Хорватії, Киргизстані, Естонії та Південно-Африканській Республіці.

Посли в іноземних державах призначаються і звільняються президентом за поданням міністра закордонних справ, а відповідні укази глави держави скріплюються підписами прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. На питання про те, чи вносив міністр закордонних справ Павло Клімкін Президенту Петру Порошенку подання на призначення послів у вищезгаданих країнах, МЗС не відповів.

При цьому зовнішньополітичне відомство відзначило, що процедура призначення послів є тривалою, оскільки вимагає підбору кандидатури, узгодження главою держави, очікування агремана приймаючої сторони і підготовку указу президента.

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