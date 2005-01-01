Україна відзначає 100-річчя створення дипломатії

Українські дипломати та президент на тлі будівлі Міністерства закордонних справ

Рівно сто років тому, 22 грудня 1917 року, в Україні було підписано Законопроект про створення Генерального секретарства міжнародних справ. Тоді розпорядження про створення відомства підписав голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко, а очолив Генеральне секретарство Олександр Шульгин.

Як повідомляє прес-центр МЗС України, відтак відомство стало першою дипломатичною службою України.

Генеральний секретар міжнаціональних справ Олександр Шульгин (другий ліворуч), фото - Центральний державний архів зарубіжної україніки

«Від початку пріоритетом вітчизняної дипломатії стала цілеспрямована робота, головною метою якої було світове визнання України як незалежної європейської держави та рівноправного партнера в дипломатичних відносинах. Надзавданням на тому етапі був захист щойно здобутої державної самостійності та презентація світові української ідеї», — йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслюють, що ще 1917 року було розроблено нормативну базу дипломатичної служби з урахуванням відповідного європейського досвіду та вимог міжнародного права.

«Саме в цьому полягала кардинальна відмінність зовнішньополітичних відомств УНР і радянської України, яка використовувала галузеві нормативні документи РРФСР або калькувала їх з актів УРСР», — наголошують в Міністерстві закордонних справ.

Окрім того, у підпорядкуванні зовнішньополітичного відомства було засновано консульську службу із окремим підрозділом у центральному апараті, консульські установи, консульські відділи у дипломатичних представництвах.

З 2000 року цей день щорічно відзначається в Україні як День дипломата.