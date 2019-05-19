Посольство України в Єгипті відреагувало на захоплення танкера з 17 українцями

Посольство України направило МЗС Єгипту ноту через утримання нафтового танкера із 17 українськими громадянами на борту. Про це повідомляє «Укрінформ».

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет направило ноту місцевому МЗС з вимогою пояснити ситуацію щодо утримання флотом Єгипту вантажного танкера з нафтою Sea Shark, на борту якого знаходяться 17 українських моряків. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

«Посольством України направлено ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, а також дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами», - сказав Кирилич. За його словами, українське МЗС також доручило посольству України в Єгипті невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що єгипетська влада захопила вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебували 17 українських моряків. Українці повідомили, що фактично перебувають у заручниках, їм не надають медичну допомогу.

Крім того, єгиптяни вилучили багато мобільних телефонів, заборонивши членам екіпажу здійснювати будь-які дзвінки, навіть до посольства або членам сім'ї.

Наприкінці листопада 2018 року танкер зупинився у порту Суеца для подальших вказівок, тоді ж збіг термін його панамської реєстрації і з'явилася необхідність зміни прапора. Незабаром єгипетська влада оштрафувала власника на 56 мільйонів доларів за «незаконне проникнення» до територіальних вод Єгипту, судно було арештоване.