На судні в Суецькій затоці єгипетська влада заблокувала українських моряків

На заблокованому судні перебуває 31 моряк

Єгипетська влада захопила вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебували 17 українських моряків. Українці повідомили, що фактично перебувають у заручниках, їм не надають медичну допомогу. Про це повідомив капітан танкера Віталій Нестеренко, пише «Укрінформ».

«Ситуація на борту критична! Життя екіпажу під загрозою! Всі ми перебуваємо в заручниках доти, поки вантаж не буде незаконно вивантажено людьми, які працюють на флоті», - повідомив капітан.

Танкер з 1,1 млн барелів сирої нафти наразі перебуває на якорі в районі популярного єгипетського курорту Айн-Сохна, проте його збираються перемістити до невідомого капітану терміналу.

Згідно з листом капітана Нестеренка, 18 травня вранці адмірал єгипетського флоту разом з іншими офіцерами піднявся на борт судна, заявивши, що всі пересування екіпажу обмежені, поки танкер не буде розвантажений. Адмірал попередив екіпаж, що «якщо хтось не виконає наказ, він застосує силу». Офіцери флоту поводилися дуже агресивно стосовно команди танкера, погрожуючи зброєю, зазначив Віталій Нестеренко.

«Виконуючи вказівки, екіпаж був розділений на дві групи і зібраний у двох коптильнях. Деякі члени екіпажу почувалися зле через високий кров'яний тиск. Ми попросили організувати візит до лікаря. Військово-морські сили відмовилися», - пише капітан, зазначивши, що у каютах не дозволили залишитися навіть тим, у кого є проблеми зі здоров'ям.

Крім того, єгиптяни вилучили багато мобільних телефонів, заборонивши членам екіпажу здійснювати будь-які дзвінки, навіть до посольства або членам сім'ї.

Згідно з даними сайту FleetMon, до екіпажу танкера входить 31 людина: 19 громадян України, один азербайджанець і 11 осіб з Філіппін, Шрі-Ланки та Індії.

Наприкінці листопада 2018 року танкер зупинився у порту Суеца для подальших вказівок, тоді ж збіг термін його панамської реєстрації і з'явилася необхідність зміни прапора. Незабаром єгипетська влада оштрафувала власника на 56 мільйонів доларів за «незаконне проникнення» до територіальних вод Єгипту, судно було арештоване.

Посольство України вже направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася із вантажним танкером Sea Shark.