Пост ДАІ в Долині продали з другої спроби

Пост ДАІ в Долині вдруге продали з аукціону. Цього разу його придбав івано-франківський адвокат Іван Палюга, який запропонував найбільшу ціну – 1,3 млн грн. Будівлю площею 45,7 кв.м повторно виставили на аукціон через те, що попередня переможниця торгів відмовилася за нього платити. Галина Канюк запропонувала за приміщення колишнього посту ДАІ 1 млн грн, але скасувала укладення договору купівлі-продажу.

За пост ДАІ у Долині, який вдруге виставила на аукціон міська рада, змагалося 10 претендентів. За інформацією сайту Державні продажі, найбільші ставки запропонували івано-франківський адвокат Іван Палюга та фірма «Белеріон» з села Микитинці Івано-Франківської міської ради, основна діяльність якої полягає в торгівлі автомобілями. У підсумку переміг Іван Палюга, який запропонував 1,3 млн грн.

За інформацією сайту Державні продажі в Україні, споруда поста ДАІ, яку виставила на продаж міська рада Долини, не є пам’яткою архітектури місцевого значення. Розташована вона біля кільцевої розв’язки, поблизу житлових будинків.

За даними YouControl Іван Палюга є співзасновником адвокатського об'єднання «Перша колегія адвокатів України».

Нагадаємо, що пост ДАІ в Долині повторно виставили на аукціон, через те, що переможниця попередніх торгів Галина Канюк, запропонувавши за будівлю 1 млн грн відмовилася оформлювати договір купівлі.