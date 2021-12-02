Долинська міська рада повторно виставить на продаж будівлю посту ДАІ

Пост ДАІ в Долині повторно виставлять на аукціон. На попередніх торгах Галина Канюк запропонувала за будівлю 1 млн грн і в результаті була визнана переможницею аукціону. Проте пізніше жінка відмовилася оформлювати договір купівлі.

Долинська міська рада повторно виставить на продаж будівлю поста ДАІ, яка знаходиться на в'їзді в місто поруч з озером. За інформацією сайту Прозоро. Продажі, попередні торги не відбулися через відмову переможниці аукціону оформлювати договір купівлі.

«Даним актом засвідчується факт відмови переможця аукціону, Канюк Галини Володимирівни від підписання договору купівлі-продажу та не підписання такого договору у встановлені строки на об’єкт - будівля (пост ДАІ), загальною площею 45,7 кв.м, по вул. Січових Стрільців, 17, місто Долина», – йдеться в документі.

За інформацією сайту Державні продажі в Україні, споруда поста ДАІ, яку хоче продати міська рада Долини, не є пам’яткою архітектури місцевого значення. Розташована вона біля кільцевої розв’язки, поблизу житлових будинків.

Про Галину Канюк відомо, що вона також змагалася за купівлю іншого приміщення у Долині, але безрезультатно. Вона намагалась придбати адміністративний будинок, площею 729,5 кв.м та гараж, площею 49,1 кв.м за по вул.Пушкіна,12, де раніше розміщувалося районне управління земельних ресурсів. За даними Прозоро цей лот продали за 6,4 млн. грн.