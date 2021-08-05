Компанія «Нафтогаз України», яка є так званим постачальником останньої надії на ринку газу для населення, встановила тариф для своїх клієнтів у серпні на рівні 11,78 грн/м3 із ПДВ. Ця ціна є вищою від липневої на 73 копійки.

Тариф «Нафтогазу» як постачальника «останньої надії», минулого місяця становив 11,05 грн/м3 із ПДВ.

Постачальник «останньої надії» – це компанія, до якої автоматично переходять споживачі у разі банкрутства чи неспроможності їхнього постачальника виконувати свої обов’язки з газопостачання. В Україні це державний «Нафтогаз України». Клієнти, які перейшли до такого постачальника, є тимчасовими і зобов’язані протягом двох місяців знайти собі нового.

Наразі газ від постачальника «останньої надії» отримують понад 600 тис. клієнтів, йдеться в повідомленні на сайті «Нафтогазу». Це зокрема домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області та інших населених пунктах.

Річний фіксований тариф «Нафтогазу України» для постійних клієнтів становить 7,96 грн/м3.

Як повідомляв ZAXID.NET, причиною високої вартості газу у місячних тарифах, яка не зменшується із настанням літа, є подорожчання цього палива на європейському ринку. Ціна газу в Україні формується на підставі імпортного паритету.