Найбільші українські газопостачальні компанії, котрі працюють із населенням, відмовилися від місячних тарифів та запропонували споживачам базові річні тарифи. Лише півтора десятка компаній, які зберегли місячні пропозиції, оприлюднили ціни на серпень. Вартість газу у них коливається від 7,99 до 16,99 грн/м3.

Від липня припинили дію місячних тарифів для побутових споживачів найбільші постачальники на цьому ринку – державний «Нафтогаз» та об’єднання «Твій газзбут», до якого входять 22 компанії з групи РГК Дмитра Фірташа. Серед них – «Львівгаз збут», котрий є має найбільшу кількість абонентів на Львівщині. Їхнім клієнтам запропонували річні тарифи з фіксованою ціною (до 30 квітня 2022 року). Для «Нафтогазу» це 7,96 грн/м3, для газзбутів РГК – 7,99 грн/м3.

Газопостачальні компанії, котрі зберегли місячні пропозиції для населення, оприлюднили вартість газу на серпень. Наразі такі тарифи пропонують побутовим споживачам лише півтора десятка операторів із майже 70-ти, що працюють на ринку.

Вартість газу на серпень у них коливається в межах 7,99 – 16,99 грн. Огляд цін нижче (для перегляду вимкніть AdBlock):

Як повідомляв ZAXID.NET, причиною високої вартості газу у місячних тарифах, яка не зменшується із настанням літа, є подорожчання цього палива на європейському ринку. Оскільки ціна газу в Україні формується на підставі імпортного паритету. Так, середня стартова ціна гуртового продажу газу на «Українській енергетичній біржі» минулого тижня перевищила 15 000 грн за 1000 м3.

З цієї причини не дешевшає газ у річних пропозиціях, які є базовими для газопостачальних компаній та споживачів. Річні газові пропозиції різних постачальників можна переглянути за посиланням.

У липні ціна газу у місячних тарифах була в межах 7,99 – 12,6 грн.