Посвідки на тимчасове (до трьох років) і постійне (5-10 років) проживання в Польщі мають вже понад 300 тис. громадян України, повідомив речник Управління з питань іноземців Польщі (UDSC) Якуб Дудзяк, пише «Укрінформ» із посиланням на PAP.

За його інформацією, кількість українців, які переїжджають до Польщі на тимчасове або постійне проживання продовжує зростати. Він зауважив, що усе частіше українці починають обирати триваліший період перебування в Польщі замість короткострокових поїздок.

Речник UDSC зауважив, що значна інтенсифікація української імміграції спостерігається з 2014 року і пов’язана переважно з працевлаштуванням. На його переконання, основними причинами, які впливають на це явище, є соціально-економічна ситуація в Україні, введення безвізового режиму і спрощений доступ до польського ринку праці.

Дудзяк розповів, що найбільша концентрація українців спостерігається у воєводствах з великими міськими агломераціями:

Мазовецьке (Варшава) – 22%;

Малопольське (Краків), Великопольське (Познань) – по 12%;

Нижньосілезьке (Вроцлав) – 9%.

Дудзяк зазначив, що з понад 300 тис. українців, які мають посвідки на проживання в Польщі, близько 60% – це люди віком 18-40 років, близько 28% – віком понад 40 років, а діти до 18 років – 12%. У гендерному аспекті більше посвідок мають чоловіки (54%).

За даними UDSC, майже 84% українців мають посвідки на тимчасове проживання. У переважній більшості дозволи на проживання видаються на підставі праці (77%), за сімейними обставинами (12%), навчання (2%).

Ці дані не враховують українців, які перебувають у Польщі на підставі віз чи безвізового режиму. За попередніми оцінками, в Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 млн громадян України.