До Перемишля курсує два потяги з Києва, невдовзі відновлять поїзд з Одеси і Львова

«Укрзалізниця» повідомила про ще два додаткові потяги, які курсуватимуть зі Львова до Перемишля. Ці два поїзди курсуватимуть з 22 грудня щоденно.

Поїзд №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 і прибуватиме до Перемишля о 21:05. У зворотньому напрямку відправлення з Перемишля відбудеться о 06:56 і прибуде до Львова о 10:32.

Поїзд №19/20 матиме час виїзду зі Львова о 04:13, прибуватиме у Перемишль о 06:03. Назад відправлення о 21:50 і прибуття до Львова о 01:26.

Нагадаємо, що з 12 грудня «Укрзалізниця» запускає поїзд №89/90 Львів – Перемишль. Зі Львова відправлення о 16:20, прибуття до Перемишля о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

Додатково через Львів до Перемишля їздять два потяги з Києва та один з Одеси.

На станції Перемишль пасажири можуть пересісти на поїзди до Праги та Берліна.