Акціонери AMIC ENERGY Ґюнтер Майєр та Андреас Зернетц, фіндиректор Amic Україна Тетяна Тележинська, Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо

У столичному кінотеатрі «Жовтень» 11 квітня відбулося урочисте відкриття Тижня австрійського кіно. Фестиваль відбувається вже вдванадцяте і проходить в Україні щороку – винятком став лише 2022-й. Захід організовує Посольство Австрії в Україні спільно з компанією «Артхаус трафік» за підтримки AMIC ENERGY.

За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Австрії в Україні Арада Бенкьо, кінофестиваль має важливе значення для українців, особливо зважаючи на теперішню ситуацію в країні.

«Коли я тільки приїхав в Україну навесні 2022 року, у Києві не відбувалось жодних культурних подій. Місто ледь виживало. Але під кінець року ми зрозуміли, що це необхідно, адже такі заходи – це «їжа для мозку». Звичайно, дуже важливі всі благодійні заходи, але культурні – особливо. Адже у цей час українці мають відпочивати й психологічно», – наголосив Арад Бенкьо.

Компанія AMIC ENERGY виступила генеральним партнером Тижня австрійського кіно.

«По-перше, ми бачимо потребу привезти найкращі австрійські стрічки в Україну. По-друге, ми віримо в силу мистецтва, яке несе в собі кіно, тому сподіваємось, що воно надихатиме українців продовжувати боротьбу за життя та цінності», – зазначив акціонер AMIC ENERGY Андреас Зернетц.

Фестиваль має на меті не лише познайомити українців із культурою країни-партнера. Також у рамках заходу планують зібрати кошти на підтримку захисників України.

«Важко виміряти хоробрість українців, які оберігають, по-перше, європейські цінності, а по-друге, свої кордони та спадщину. Ми все це бачимо, підтримуємо Україну і віримо, що саме мистецтво може допомогти українцям зберегти свою культуру. Ми вже не вперше проводимо цей фестиваль і це велика честь для нас. Звичайно, мета цього заходу – зібрати кошти на потреби ЗСУ», – сказав акціонер AMIC ENERGY Ґюнтер Майєр.

Ґюнтер Майєр, Люба Шипович, Андреас Зернетц, Степан Негода

Відкриття Тижня австрійського кіно зібрало зіркових гостей

Відкриття Тижня австрійського кіно відвідало чимало українських зірок. Зокрема, гостями події стали акторки Римма Зюбіна, Наталія Бабенко, співачка Анна Завальська, заступник Міністра культури Тарас Шевченко, блогерка Марина Теплова, блогери Степан Єраносян, Максим Кірєєв, співзасновниця та СЕО Ukrainian Fashion Week Ірина Данілевська, продюсер Олексо Гладушевський, кураторка Катя Тейлор, громадська активістка Яна Алтухова, ведуча телеканалу «Київ» Олеся Турчин, зіркова візажистка Ксенія Вовк, співзасновниця Event-компанії 13 friends Анна Малиновська, дизайнерка та стилістка Анжела Чигрин, головна редакторка Elle Соня Забуга, шеф-редакторка Marie Claire Ірина Татаренко, кінокритикиня Інна Гордєєва, кінокритики Кирило Пищиков, Ігор Кромф, Дмитро Сидоренко та інші.

«Я дуже скучила за фестивальною атмосферою. Це те, чого дуже не вистачає зараз і повертає нас у ті часи, коли подібні заходи були можливими», – поділилася емоціями українська співачка Анна Завальська.

Співачка Анна Завальська

Своєю чергою акторка Римма Зюбіна відзначила стрічки, які демонструються на фестивалі: «Тут обираються останні прем’єри. Це фільми, які отримали нагороди та які для країни, яка їх представляє, є дуже вагомими. Для мене це цікаво. Це кіно, яке я люблю».

Акторка Римма Зюбіна

А акторка Наталія Бабенко наголосила на важливості культурного обміну між двома країнами: «Загалом треба популяризувати культуру кіно і відвідувати не лише покази наших стрічок, а також цікавитись тим, що відбувається за кордоном. До того ж такий обмін є дуже важливим для кіноіндустрії».

Також до події долучились дипломати європейських країн, а саме Онтал Гейзер, Посол Угорщини в Україні; Валеріу Ківерь, Посол Республіки Молдова в Україні; Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Аргентинської Республіки в Україні; Радек Пех, Посол Чехії в Україні.

Співзасновниця та СЕО Ukrainian Fashion Week Ірина Данілевська

Команда благодійного фонду Сергія Притули: Андрій Шувалов, Марина Петриченко та колеги: Костянтин Манітенко, Ксенія Кишиченко, Олександра Пархотик, Олеся Левицька та Олександр Дєманов

Людмила Пишна, Олена Артюхова

Які фільми демонстрували у рамках Тижня австрійського кіно

Кінофестиваль розпочався з перегляду драми «Ціле життя» Ганса Штайнбіхлера. Загалом же до програми кіноогляду увійшли 4 картини різних жанрів: від спортивної драми до містичного фільму жахів.

«Ціле життя»

Режисер стрічки – Ганс Штайнбіхлер. Це екранізація однойменного бестселера Роберта Зіталера, який був виданий 40 мовами, в тому числі українською. Картина розповідає історію життя чоловіка в неспокійному XX столітті – повну тяжкої праці, великого кохання та страшних історичних подій.

«Лазня диявола»

Критики називають цю стрічку одним із найкращих фільмів цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це містичний фольк-горор режисерського дуету Северіна Фіали та Вероніки Франц, події якого розгортаються у XVIII столітті в селищі серед густих лісів. Притаманними жанру засобами стрічка торкається питань релігійності та місця жінки в суспільстві.

«Прийшов, побачив, переміг»

Роботу режисерського дуету Даніеля Гьойзела та Юлії Німан спродюсував один із найавторитетніших австрійських кінематографістів Ульріхом Зайдлем. «Прийшов, побачив, переміг» – це історія родини багатіїв, які не мають жодних заборон у своєму житті – настільки, що голова сімейства може собі дозволити полювання на людей як розвагу.

«Виходячи за межі»

Стрічка Андреаса Шміда розповідає про Зимову олімпіаду 1976 року, яка зробила 22-річного юнака Франца Кламмера зіркою серед гірськолижників. Це напружена спортивна драма про подолання тиску очікувань та силу кохання.

Фестиваль має важливу благодійну мету

Тиждень австрійського кіно триває у київському кінотеатрі «Жовтень» до 15 квітня. Кінофестиваль має благодійне значення, оскільки подія спрямована на збір коштів для ЗСУ. Генеральний партнер AMIC ENERGY пожертвує на підтримку України суму грошей, еквівалентну касовим зборам фестивалю.

По завершенню фестивалю у Києві Тиждень австрійського кіно проходитиме в інших українських містах:

22-24 квітня у Дніпрі;

9-12 травня в Чернівцях;

16-19 травня у Львові.

Після фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази добірки австрійських фільмів у своєму місті в межах проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Для цього потрібно подати заявку на сайті.

*Фото надані AMIC ENERGY. Автори фото – Тимур Безлюдний, Денис Бобров