Благодійна ініціатива MAVIC від AMIC

Наразі розпочато збір на 25 дронів DJI MAVIC 3T (Thermal), які дозволяють виконувати завдання навіть у нічний час або в умовах обмеженої видимості. DJI MAVIC 3T – це потужний апарат, який може безперервно літати з однією батареєю до 45 хвилин.

Що відомо про ініціативу

Вартість 25 дронів DJI MAVIC 3T становить 5 млн гривень, які AMIC ENERGY профінансує завдяки підтримці клієнтів, адже за кожну заправку на АЗС, австрійська мережа перераховує 5 грн на закупівлю дронів.

«Після двох років повномасштабного вторгнення, підтримка бізнесом країни не може зупинятись. Ми постійно на зв’язку з військовими та дослухаємось до їхніх потреб. MAVIC з нічним баченням часто були в запитах від бригад», – каже генеральний директор «АМІК Україна», Аудрис Стропус.

Як і раніше, мета благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC» забезпечити захисників та захисниць Збройних Сил України сотнями дронів. Таким чином компанія продовжує бути у лаві українських бізнесів, які активно підтримують країну.



«Мавік 3Т – без перебільшення очі військових вночі. Ворожий штурм, артилерійський обстріл, оборонні дії – все це без видимості з неба призводить до сотень і сотень втрат життів військових. Один такий дрон рятує життя цілого підрозділу від підступних дій ворога під покровом ночі», – ділиться Люба Шипович, директорка БФ Dignitas.

Нагадаємо, що 8-го лютого АЗС AMIC ENERGY та благодійний фонд Dignitas закінчили передачу першої партії у 100 дронів. Завдяки надзвичайній підтримці клієнтів мережі АЗС, AMIC ENERGY профінансувала 7 600 000 гривень та успішно передала розвідувальні дрони DJI MAVIC 3 у понад 80 військових частин.

Підтримати проект можна заправившись на усіх АЗС AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, а 5 гривень з кожного клієнта компанія перерахує на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для Сил Оборони.

Що варто знати про АЗК AMIC ENERGY

AMIC ENERGY – австрійська компанія, що є власником мережі з 470 автозаправних станцій роздрібного обслуговування в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні.

Після подій 24 лютого 2022 року ПІІ «АМІК УКРАЇНА» забезпечила підтримку уряду та народу України, підрозділів Сил Оборони та Безпеки, різних державних інституцій, благодійних організацій та персонал у найскрутніші моменти історії країни на суму більш як 86,31 млн гривень. Зокрема:

понад 370 тис. літрів пального;

понад 65 одиниць спеціальних військових пристроїв та апаратний комплекс придушення каналів управління БпЛА ANTIDRON KVSG 6+;

військовий одяг та бронежилети;

майже 200 туристичних обігрівачів;

автомобілі;

універсальні мобільні батареї Hama Supreme тощо.

AMIC ENERGY оперативно реагує на потреби українського суспільства на шляху до перемоги України.

Благодійний фонд Dignitas

Dignitas (лат. гідність) – благодійний фонд, який з 2014 року допомагає будувати сильне, технологічне спроможне та сучасне військо, надаючи ЗСУ технічну та іншу тактичну допомогу, спорядження, якісні знання й практики.

Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович та Марія Берлінська.