На Одещині на підлітків впало дерево

На Одещині під час негоди на намет із підлітками впало дерево. Внаслідок цього загинув 15-річний хлопець. Про це у понеділок, 28 липня, повідомили у ДСНС та Нацполіції.

Подія трапилась у неділю, 27 липня, у місті Балта Подільського району. Місцеві підлітки та хлопець, який приїхав з Одеси в гості до бабусі, відпочивали біля річки Кодима.

«Коли розпочалася гроза підлітки сховалися у наметі під деревом, яке під час сильного пориву вітру зламалося та впало на них», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Рятувальники визволили дітей з-під дерева. Місцевий 15-річний хлопець загинув на місці, ще четверо дівчат – отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».





Нагадаємо, 10 липня на дорозі Львів-Винники на легковик BMW під час руху впало дерево. У результаті постраждала 17-річна пасажирка авто, її госпіталізували.