У неділю, 27 липня, у Новому Роздолі припаркований автомобіль наїхав на 29-річного водія, від отриманих травм чоловік помер. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП траплася близько 05:30 в Новому Роздолі Стрийського району. 29-річний мешканець міста, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, заїхав на бульвар Довженка, 8, зупинився і вийшов з транспортного засобу. У цей час автомобіль, який стояв під нахилом, покотився назад та наїхав на водія. 29-річний чоловік від отриманих травм помер на місці події.

Як повідомили у поліції Львівської області, заром із водієм із автомобіля вийшли ще троє пасажирів.

Фото поліції Львівщини

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюють.