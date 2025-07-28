На Волині затримали 24-річного місцевого безробітного

Служба безпеки у понеділок, 28 липня, повідомила про затримання агента Комітету державної безпеки Республіки Білорусь, який шпигував на північному прикордонні України.

Контррозвідка зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. На Волині затримали 24-річного місцевого безробітного, який збирав дані для КДБ.

Волинянин погодився стежити за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України. Він також намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях «Укрзалізниці».

«Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в затриманого вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Особу білоруса правоохоронці уже встановили.

Листування волинянина з білоруським спецагентом

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за державну зраду. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 18 липня СБУ затримала 53-річну жительку Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти. Волинянка планувала підірвати будівлю ТЦК в Одесі.