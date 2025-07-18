Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП

53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, планувала підірвати будівлю ТЦК в Одесі. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомила Служба безпеки України.



Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту в Одесі. Відомо, що у четвер, 17 липня, за завданням росіян, 53-річна волинянка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік. Співробітники СБУ затримали ворожу агентку, коли вона прямувала зі спорядженим до військкомату.



Слідчі з’ясували, що за інструкцією росіян агентка прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовою вибухівкою. За легендою жінка мала прийти до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

На фото волинянка, яка планувала підірвати ТЦК в Одесі

«Під час затримання терористки на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП, що знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції», – розповіли в СБУ.



Слідчі готують агентці повідомлення про підозру за закінчений замах на терористичний акт. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Волинянці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 15 липня правоохоронці затримали 17-річного агента, який готував теракт у Рівному. Хлопець заклав вибухівку в службовий автомобіль військовослужбовців, а росіяни планували дистанційно її активувати. Про