У ніч на понеділок, 28 липня, росіяни атакували Старокостянтинів на Хмельниччині крилатими ракетами й ударними дронами. Загалом Росія випустила по Україні 331 ціль.

Як повідомили Повітряні сили, основним напрямком удару росіян стало місто Старокостянтинів. Уночі росіяни випустили 324 БпЛА з Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Крім цього, з Саратовської області запустили чотири крилаті ракети Х-101 та три аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із Липецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Протиповітряна оборона збила 311 цілей, серед яких 309 ударних БпЛА та дві крилаті ракети.

Також зафіксували влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА на трьох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.