Лобова ДТП сталася на трасі поблизу Золочева

У понеділок, 28 липня, на трасі Львів – Тернопіль у Золочівському районі сталася лобова ДТП легковика Opel Zafira та мікроавтобуса. У результаті загинув 54-річний водій легковика, мешканець Херсонщини.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, ДТП сталася близько 6:00 ранку на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік села Велика Вільшаниця Золочівського району.

За попередніми даними, 54-річний водій легковика Opel Zafira під час здійснення маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 46-річний житель Тернопільщини.

Водій легковика під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бусом

У результаті водій Opel Zafira загинув, а водія мікроавтобуса з травмами госпіталізували до лікарні.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що постраждалого водія буса госпіталізували з переломом руки до Золочівської лікарні.

Обставини ДТП з’ясовуватимуть співробітники ДБР, оскільки аварія сталася за участі військовослужбовців.