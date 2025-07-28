У лобовій ДТП на трасі Львів – Тернопіль загинув 54-річний водій легковика
До теми
У понеділок, 28 липня, на трасі Львів – Тернопіль у Золочівському районі сталася лобова ДТП легковика Opel Zafira та мікроавтобуса. У результаті загинув 54-річний водій легковика, мешканець Херсонщини.
Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, ДТП сталася близько 6:00 ранку на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік села Велика Вільшаниця Золочівського району.
За попередніми даними, 54-річний водій легковика Opel Zafira під час здійснення маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 46-річний житель Тернопільщини.
Водій легковика під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бусом
У результаті водій Opel Zafira загинув, а водія мікроавтобуса з травмами госпіталізували до лікарні.
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що постраждалого водія буса госпіталізували з переломом руки до Золочівської лікарні.
Обставини ДТП з’ясовуватимуть співробітники ДБР, оскільки аварія сталася за участі військовослужбовців.