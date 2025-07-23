Аварія сталася у селі Верхній Бистрий Хустського району

У вівторок, 22 липня, у селі Верхній Бистрий Хустського району сталася аварія за участю Renault Master та Fiat Doblo. Внаслідок зіткнення Fiat злетів у кювет, його 88-річний водій загинув на місці.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 23 липня, за кермом Renault був 26-річний мешканець селища Міжгір’я.

«Рухаючись із села Верхній Бистрий у напрямку Майдану, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Fiat, який від удару злетів у кювет. За кермом останнього був 88-річний мешканець Міжгір’я. Від отриманих травм він загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Водій Renault був тверезий. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.