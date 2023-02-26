Владіслав Левицький загинув у ДТП 3 липня 2015 року

У неділю, 26 лютого, з'явилася інформація, що львівському співаку Владіславу Левицькому, який загинув в ДТП ще у 2015 році, прислали повістку. Таке повідомлення на своїй Facebook-сторінці опублікувала Мар'яна Волошин. У Львівському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент. Там зазначили, що повістки виписували за списками, який надали у Шевченківській районній адміністрації.

До свого допису Мар'яна Волошин додала фото повістки, яку видав Шевченківський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Фото повістки Владіславу Левицькому із Facebook-сторінки Мар'яни Волошин

«Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК та СП займаються на роботі, разом зі своїм ВО керівником? Перепрошую, але складається враження, що одне дурне пише, друге ставить свій підпис і печатку, і нікому немає справи до того… А там, згідно закону про мобілізацію, до центру комплектації викликають людину, яка загинула майже вісім років тому...», – йдеться в повідомленні Мар'яни Волошин.

У Львівському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на те, що сталося. За словами головного військкома Львівщини Олександра Тіщенка, повістки виписували за списками від Шевченківської районної адміністрації.

«Ми зробили до них запит, щоб вони подали нам списки тих, хто зареєстрований на території Шевченківського району. І за цими списками, які нам надали в електронному варіанті, була виписували всім повістки. Це не вина військкомату, військкомат виписує тим людям, які стоять на обліку. Шевченківська райадміністрація не повідомила нас, що ця людина померла», – пояснив начальник Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

У Шевченківському РТЦК та СП зазначили, що інформацію про смерть Владіслава Левицького не отримували.

Відповідь Шевченківського РТЦК та СП

Нагадаємо, Владіслав Левицький загинув 3 липня 2015 року у ДТП поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району. В авто співака Toyota Corolla в’їхала вантажівка MAN. Унаслідок аварії Владіслав, його сестра та племінниця загинули на місці.