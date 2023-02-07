Депутати Верховної Ради продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. За відповідні постанови депутати проголосували під час засідання 7 лютого.

Дія попереднього закону про введення воєнного стану закінчується 19 лютого, після продовження він діятиме щонайменше до 6 травня.

Також нардепи підтримали закон про продовження терміну проведення загальної мобілізації, що також триватиме щонайменше до 6 травня.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні ввели на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й продовжують уже вшосте: з 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада і 7 лютого.