У Повітряних силах підкреслили важливість отримання інформації з офіційних джерел

Повітряні сили ЗСУ будуть попереджати українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе на своєму офіційному каналі в Telegram. Інформування громадян розпочалося у п'ятницю, 16 червня, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Юрія Ігната, в Україні існує багато каналів, які поширюють інформацію про повітряні загрози, проте дізнаватися дані варто з офіційних джерел чи додатків про повітряні тривоги. За запитом журналістів та українці Повітряні сили також почнуть повідомляти про загрози ударів дронами чи ракетами по українських регіонах.

«У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили», – повідомив Юрій Ігнат.

Вперше попередили про загрозу ракетного удару Повітряні сили 16 червня, під час масштабної повітряної тривоги по Україні. Зокрема, військовослужбовці попередили про загрозу балістичного застосування на заході, сході та в центрі України.