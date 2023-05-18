Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував вкиди про те, що всю протиповітряну оборону України нібито «стягнули до Києва, залишивши інші міста без захисту», заявивши, що командування розподіляє сили туди, де це необхідно. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, пише LIGA.net.

За його словами, військові не можуть розповідати, скільки засобів ППО стоїть у кожній зоні. «Це, безумовно, небезпечні дискусії, люди починають реагувати. Військове керівництво знає, кого, де і чим атакують. По Києву б'ють найчастіше, тому там має бути більше захисту», – сказав Ігнат.

Він зазначив, що на півдні та сході йде активна бойова робота, сили ППО регулярно збивають цілі ворога.

«Ми розподіляємо сили туди, де це найбільше необхідно. Україна велика, але систем не вистачає, незважаючи на те, що Захід дав нам озброєння. Справа в кількості», – резюмував речник ПС.

Під час ракетних атак по різних регіонах України російська пропаганда регулярно активізує фейк про те, що системами ППО захищено лише Київ, незважаючи на те, що цілі окупантів збиваються на території всієї країни. Подібні тези вкидаються через ботів у соцмережах та анонімні канали.

Вночі 18 травня росіяни знову здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Щодо Києва, то він уночі зазнав дев’ятого ракетного удару від початку травня.