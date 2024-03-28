Будівля належала до комплексу поліграфічного комбінату видавництва

Минулого тижня Акціонерне товариство «Видавництво «Вільна Україна» провело аукціон з продажу своїх складських і виробничих приміщень на вул. Володимира Великого, 2 загальною площею 939,5 м2. Стартова ціна лоту, що поряд із ЖК «Національний», становила 37 млн грн. Будівельна компанія «Залізнична» запропонувала за нього 37,4 млн грн (39,8 тис. грн або 1050 доларів за квадратний метр) і стала переможцем торгів.

Будівля під літерою Б-1 на вул. Володимира Великого, 2 зведена у 1970-х роках і використовується для ведення господарської діяльності та зберігання різних матеріалів. Частина будівлі перебуває в оренді, покупець зобов’язується не виселяти орендаря до закінчення договору.

Будівля одноповерхова, складається з кількох приміщень:

виробничі приміщення площею 69,8 м 2 , 310 м 2 , 315,8 м 2 , 104,6 м 2 ;

, 310 м , 315,8 м , 104,6 м ; комірки – 19,7 м 2 , 18,5 м 2 , 2,5 м 2 , 5,1 м 2 , 3,8 м 2 ;

, 18,5 м , 2,5 м , 5,1 м , 3,8 м кабінети – 18,7 м 2 , 9,7 м 2 , 8 м 2 ;

, 9,7 м , 8 м ; коридори – 34,8 м 2 , 8,9 м 2 , 3,9 м 2 ;

, 8,9 м , 3,9 м ; вбиральні – 1,5 м2 і 4,2 м2.

Додамо, що це був повторний аукціон з продажу цієї будівлі. Попередній – у липні 2023 року – не відбувся через відсутність учасників.

Цього разу в торгах взяли участь дві компанії – БК «Залізнична» і ТзОВ «ДІВІДО», що запропонувало за лот лише на 30 тис. грн менше, ніж переможець.

Будівельна компанія «Залізнична», за даними сервісу YouControl, зареєстрована у Києві в серпні 2020 року. Її керівником, бухгалтером і засновником є Володимир Нечай. У 2023 році до засновників компанії додалося ТзОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційна група Прометей», власницею якого є Софія Мельник.

«Інвестиційна група Прометей» зареєстрована за тією ж адресою, що й кілька акціонерних товариств, керівником і співвласником яких є Микола Мельник, син Ростислава Мельника, директора будівельної корпорації «Ріел». Там же працює офіс БК «Ріел». Також у переліку нерухомості, що є у власності «Інвестиційної групи Прометей» вказано кілька десятків квартир у житлових комплексах БК «Ріел» у Києві, Львові і Сокільниках.

Виробничо-складські приміщення видавництва «Вільна Україна» на вул. Володимира Великого, 2 розташовані поряд із ЖК «Національний» (група родини Васюників). З іншого боку поруч розташована корчма «Гражда» і озеро «Цегольня». Неподалік, на вул. Володимира Великого, 10, розташований ЖК «Америка» на 15 будинків від БК «Ріел».