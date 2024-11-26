Івано-Франківський котельно-зварювальний завод має 25,4 млн грн боргів

У вівторок, 26 листопада, на аукціоні з приватизації Івано-Франківського котельно-зварювального заводу перемогло ТОВ «Стройуком», яке запропонувало 320 млн грн. Сайт «Курс» повідомив, що компанія оплатила лот та невдовзі укладе договір купівлі-продажу.

Початкова вартість заводу стартувала на аукціоні з 20,4 млн, а найвищу ціну запропонувало прикарпатське приватне підприємство ПП «Вестхім» – 2,6 млрд грн. Однак директорка компанії Наталія Пукіш відмовилася підписати договір. Причиною вона назвала те, що через повітряну тривогу помилилася у написанні числа й не там поставила кому.

Площа приміщень Івано-Франківського котельно-зварювального заводу, які виставили на аукціон, становить понад 51 тис. м², з яких майже 20 тис. м² перебувають в оренді. Загалом на території заводу розташовані 24 будівлі. Разом із заводом новий власник отримає дві земельні ділянки площею 14,4 тис. га. Завод має заборгованість перед держбюджетом розміром 18,5 млн грн. Заборгованість щодо заробітної плати становить 6,9 млн грн.

Зазначимо, що у 2019 році «Укроборонпром» включив Івано-Франківський котельно-зварювальний завод до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Тоді борги підприємства становили 8,8 млн грн. Вже 2022 року поліція викрила посадовців заводу, які вимагали 120 тис. грн хабаря за продаж обладнання та вивезенні з території заводу.

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТОВ «Стройуком» засновував 2016 року у Краматорську підприємець Максим Терещенко. Компанія спеціалізується на будівництві. З червня 2022 року ТОВ «Стройуком» перереєструвалося у місті Перечин на Закарпатті. Наразі компанія перебуває у власності Максима Терещенка та Миколи Кавєрзіна. Сайт «Наші гроші» розповідав, що Максим Терещенко був директором будівельної компанії «Крамміськбуд», яка через КУА АПФ «Укрмашінвест» належала до групи екснардепа та мільйонера Максима Єфімова. Мільйонер 2021 року обіймав 51-ше місце у списку «100 найбагатших українців» від Forbes, а його статки становили 205 млн доларів. На зв'язок Максима Терещенка та Максима Єфімова також вказувало «Радіо Свобода».

Максим Єфімов є міноритарним співвласником сталеливарного заводу «Енергомашспецсталь», 92% акцій якого належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює «Росатом». Бізнесмена двічі обирали депутатом Краматорської міськради, а до 2014 року він був членом «Партії Регіонів». З 2015 року Єфімова обрали народним депутатом як самовисуванця, а згодом він увійшов до «Блоку Петра Порошенка».

Ще раз бізнесмен пройшов до Верховної Ради 2019 року як самовисуванець, але згодом увійшов до депутатської групи «Довіра». Після повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, Єфімов очолив депутатську групу «Відновлення України», до якої увійшли колишні члени забороненої проросійської партії ОПЗЖ. У 2023 році бізнесмен склав депутатські повноваження, пояснивши, що хоче зосередити роботу в Краматорську.