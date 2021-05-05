«Укрзалізниця» продовжила поїзд №701/702 Львів – Чернівці до Луцька. Це пов'язано з обвалом моста на трасі в селі Гайок на Львівщині – основної дороги, що сполучає Львівську і Волинську області.

Як повідомили в «Укрзалізниці» 5 травня, за новим маршрутом поїзд почне курсувати з четверга, 6 травня.

«Це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного моста в селі Гайок», – йдеться в повідомленні.

До Львова поїзд прибуватиме за чинним розкладом, потім о 9:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Нагадаємо, що 3 травня у селі Гайок, що неподалік Кам'янки-Бузької, провалився міст через річку Західний Буг. Наразі проїзд цією трасою до Радехова заблокований. Об'їзд на Луцьк можливий трасами Жовква – Червоноград або Буськ – Лопатин. Служба автодоріг Львівщини вже розпочала ремонт моста, а поліція відкрила кримінальне провадження через службову недбалість.