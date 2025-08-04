Пожежа охопила близько 300 кв м площі готелю

Пожежу у львівському готелі «Власта» спричинив вибух батареї електроскутера, яку кур’єр служби доставки заряджав в одному із номерів.

Як розповіли в поліції Львівщини, за попередніми даними, займання сталось в номері на дев’ятому поверсі, де вже кілька років проживав 25-річний чоловік – кур’єр служби доставки. Там вибухнула батарея електроскутера, що перебувала на зарядці.

Власник скутера також отримав опіки під час пожежі та зараз перебуває у лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові виникла масштабна пожежа в готелі «Власта» на вул. Клепарівській, 30. Унаслідок пожежі постраждали шестеро людей, зокрема, один чоловік отримав важкі опіки. Пожежу гасили годину 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.