У Львові горить готель «Власта»

У понеділок, 4 серпня, у Львові виникла пожежа в готелі «Власта» на вул. Клепарівській, 30. На опублікованих в місцевих телеграм-каналах фото й відео помітний густий чорний дим, який здіймається з вікон верхніх поверхів. За попередніми даними, унаслідок пожежі постраждали шестеро людей, зокрема, один чоловік отримав важкі опіки.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 12:23.

«За попередніми даними, займання виникло на дев’ятому поверсі будівлі. До місця події було направлено рятувальників Львівщини за підвищеним номером виклику. Рятувальники евакуювали 15 людей. Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання», – розповіли в ДСНС.

Пожежу гасили годину 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

Рятувальники гасять пожежу в готелі (фото ZAXID.NET, ДСНС)

За даними Львівської міськради, площа пожежі становила близько 300 м2. Через пожежу евакуювали мешканців та працівників, є постраждалі. Серед постраждалих є четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх – 14-річні брати.

«Відомо про шістьох потерпілих, серед них двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного об’єднання Львова. Загрози їхньому життю немає – травми легкі», – сказано в повідомленні ЛМР.

Згодом у мерії уточнили, що один постраждалий отримав важкі опіки. За попередніми даними, в його номері стався вибух. На місці працюють слідчі, які встановлюють причину вибуху.

«25-річний постраждалий перебуває у центрі термічної травми Лікарні святого Луки. Він має опіки 16% поверхні тіла, а також дихальних шляхів. Стан чоловіка – стабільний. Також до Лікарні святого Пантелеймона поступила жінка із отруєнням чадним газом. Її стан теж стабільний», – розповіли в Першому медоб’єднанні Львова.

Нагадаємо, у січні 2023 року Фонд держмайна продав з аукціону єдиний майновий комплекс державного підприємства Міноборони «Готель “Власта”». Готель за 115 млн грн викупила київська компанія «Магнус Трейдінг Україна», власником якої є ексрадник голови «Нафтогазу» Олег Діденко.

12-поверховий готель «Власта» загальною площею понад 8 тис. м2 розташований на вул. Клепарівській – за 1,7 км від центру міста.

Оновлено. Поліцейські назвали причину пожежі у готелі «Власта». В одному з номерів вибухнула батарея електроскутера.