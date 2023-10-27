Вдень у п’ятницю, 27 жовтня, росіяни атакували південь України керованими авіаційними ракетами Х-59. Три ракети знищила ППО, повідомило командування Повітряних сил.

Як йдеться в повідомленні, три ракети Х-59 військові збили над Миколаївською областю. Крім того, над Херсонською областю ППО також збила два російські дрони «Ланцет».

В повідомленні Повітряних сил відсутня інформація про те, о котрій годині росіяни здійснили атаку. Водночас із раніших повідомлень Повітряних сил випливає, що ракети над Миколаївщиною фіксували приблизно о 15:27. Тоді також повідомлялося про ракети над Кіровоградською областю, але подробиць немає.

Х-59 – радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах. Для її запуску використовують тактичну авіацію, наприклад, винищувач-бомбардувальник Су-34.