Українська протиповітряна оборона за ніч суботи, 6 травня, збила всі вісім іранських дронів-камікадзе Shahed, які випустили росіяни. Водночас уламки збитих дронів спричинили збитки у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Як повідомили у Повітряних силах, вночі 6 травня росіяни атакували Україну дронами Shahed з південного напрямку, а саме – зі східного узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували вісім ударних дронів Shahed-136/131. Усі дрони збили бійці повітряного командування «Схід».

Чотири з восьми дронів було збито на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Водночас уламки дронів спричинили збитки в Синельниківському районі.

За словами Лисака, через падіння уламків повибивали вікна у п’яти приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені.

Нагадаємо, 4 травня в Україні вперше збили російську ракету «Кинджал». Це сталося над Київською областю.