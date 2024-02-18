За останні 24 години українці знищили чотири винищувачі росіян

Українські Повітряні сили за ніч знищили 12 ударних БПЛА Shahed та одну керовану авіаракету Х-59. Окрім того, вранці українські військовослужбовці ліквідували черговий винищувач окупантів Су-34, повідомив у неділю, 18 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«У московитів знову “потєрь нєт”. Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 “успішно повернувся” на базу», – повідомив Олещук.

Командувач додав, що за ніч українські захисники змогли знищити 12 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed, які росіяни застосовують проти українських міст. Звідки саме запускали дрони, Микола Олещук не уточнив.

Результат роботи ППО у ніч на 18 лютого

Окрім того, українська ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59. Куди летіла ракета та над якою областю її збили, наразі невідомо.

У прес-службі Повітряних сил уточнили, що у ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну:

шістьома зенітними ракетами С-300 з тимчасово окупованої Донеччини;

трьома крилатими ракетами Х-22 з території Воронєжскої області Росії;

керованою ракетою Х-59 з окупованої частини Запоріжжя;

та 14 дронами-камікадзе з Приморсько-Ахтарська в Криму.

Керовану ракету та більшість дронів українські військові збили у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, цієї ночі російські дрони атакували Полтавську область – один з БПЛА влучив у місцевий об’єкт інфраструктури, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Удар спричинив пожежу, яку вже ліквідували рятувальники. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, 17 лютого Микола Олещук повідомив, що Повітряні сили зранку знищили два винищувачі Су-34 та один Су-35. Літаки збили на Східному напрямку під час спроби ворога завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Загальна ж кількість знищених Су-34 сягнула 35 одиниць.