Мінімалістичний світлий інтер’єр доповнюють теплі відтінки дерева та елементи кольору морської хвилі

Архітектурна студія TAK office розробила максимально практичний дизайн інтер’єру для квартири-студії площею всього 40 м кв у Рівному. Відкритий простір квартири одночасно виконує функції кухні, їдальні, вітальні та спальні, відділеними є лише два міні-приміщення – гардероб та душова кімната.

Мінімалістичний світлий інтер’єр доповнюють теплі відтінки дерева та елементи кольору морської хвилі, пише «D.Журнал». Аби розширити простір вітальні, ліжко можна скласти і заховати в шафі, а за необхідності спальне місце, навпаки, відділяється шторами, створюючи кімнату в кімнаті.

Щоб максимально використати маленьку площу квартири, дизайнери розробили багато різних полиць та шаф. У дерев’яній ніші встановили двомісний компактний диван. Освітлення спроектували таким чином, щоб воно не відволікало і органічно зливалося з інтер’єром.

Душова кабіна виконана у монотонних теплих тонах та має багато функціональних шафок. Стеля з підсвіткою та рослини над дзеркалом доповнюють приміщення несподіваними акцентами.