Працівник «Епіцентру» на автонавантажувачі вивозить неправильно припарковане авто. Відео дня
Суспільство — Назарій Тузяк, 18 серпня84262
Працівник будівельного супермаркету «Епіцентр» в Одесі відвіз за допомогою автонавантажувача припаркований біля входу в магазин позашляховик KIA. На оприлюдненому у п'ятницю, 17 серпня, відео помітно, що авто залишили біля самого входу в супермаркет, хоча за кілька метрів від цього місця є спеціально облаштована парковка. Після цього інциденту адміністрація «Епіцентру» опублікувала на офіційній сторінці у Facebook оголошення про зміну правил поведінки для клієнтів, зазначивши, що у магазини заборонено заходити із собаками, на велосипедах, на роликових ковзанах та телепням. Цей допис проілюстрували фотографіями евакуації позашляховика.
Відео Миколи Романовського
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