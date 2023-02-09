Працівник «Укрзалізниці» коригував ракетні удари по Києву
На початку війни чоловіка завербували російські спецслужби
Служба безпеки викрила російського працівника «Укрзалізниці», який коригував ракетні удари Росії по Києву. Він передавав ворогу розвідданні про українські військові ешелони.
Як повідомили в СБУ, після повномасштабного вторгнення спецслужба Росії залучила до негласної співпраці посадовця регіональної філії «Південно-Західна залізниця» УЗ.
У разі захоплення регіону окупанти обіцяли зраднику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Натомість працівник «Укрзалізниці» передавав росіянам розвіддані про час та місце пересування військових із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Крім цього, зрадник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. Ці дані росіяни планували використати для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по інфраструктурі.
Правоохоронці затримали чоловіка у Чернігові. Під час обшуків у його телефоні виявили листування з російськими координаторами.
Слідчі повідомили йому про підозру ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне з конфіскацією майна.