Співробітники СБУ затримали коригувальника у Чернігові

Служба безпеки викрила російського працівника «Укрзалізниці», який коригував ракетні удари Росії по Києву. Він передавав ворогу розвідданні про українські військові ешелони.

Як повідомили в СБУ, після повномасштабного вторгнення спецслужба Росії залучила до негласної співпраці посадовця регіональної філії «Південно-Західна залізниця» УЗ.

У разі захоплення регіону окупанти обіцяли зраднику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Натомість працівник «Укрзалізниці» передавав росіянам розвіддані про час та місце пересування військових із озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, зрадник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. Ці дані росіяни планували використати для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по інфраструктурі.

Правоохоронці затримали чоловіка у Чернігові. Під час обшуків у його телефоні виявили листування з російськими координаторами.

Слідчі повідомили йому про підозру ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне з конфіскацією майна.