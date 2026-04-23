Паркування у дворі може принести не лише сварки з сусідами, а й штраф

Багато міських мешканців звикли паркувати свої автомобілі у дворах багатоповерхівок, де живуть. Проте за це в деяких випадках можна отримати штраф. Про які ситуації йдеться, повідомляє сайт «24 Каналу».

Де не можна паркувати автомобіль у дворі

Правила дорожнього руху поширюються і на подвір’я багатоповерхівок, навіть якщо оформлені на ОСББ. Згідно з ПДР, не можна залишати машину:

на газонах і зелених зонах;

ближче, ніж 5 м до сміттєвих контейнерів;

ближче, ніж за 10 м до в’їздів/виїздів з дворів;

на місцях для людей з інвалідністю;

на тротуарах, якщо для пішоходів залишається менше 2 м проходу.

Штрафи за порушення цих правил становлять від 340 до 1,7 тис. грн, а за грубі порушення, коли припаркований автомобіль, наприклад, заважає проїзду швидкої допомоги, рятувальників чи інших служб, автівку можуть евакуювати. Тоді, окрім штрафу, доведеться оплатити послуги евакуатора (понад 1,6 тис. грн) та перебування машини на штрафному майданчику (понад 320 грн за добу).

Власні правила

Якщо в будинку створене ОСББ, мешканці на зборах можуть встановити додаткові власні правила для паркування на території своїх дворів. Звісно, вони не можуть суперечити загальним правилам. Ідеться, наприклад, про нанесення розмітки, визначення місць для авто або встановлення шлагбаума, щоб обмежити доступ сторонніх машин. Проте важливо, що самовільні обмеження без погодження є незаконними.

Також важливо пам’ятати, що в новобудовах також передбачають гостьові паркінги, на які виділяється не менше 15% від загальної кількості паркомісць.