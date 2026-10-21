Протягом зими регулярно оглядайте посадковий матеріал

Після цвітіння гладіолусам потрібен час, щоб накопичити поживні речовини й сформувати бульбоцибулини для наступного сезону. Тому не варто викопувати рослини відразу після в’янення квітів. Важливо дочекатися відповідного моменту, правильно просушити посадковий матеріал і забезпечити йому належні умови взимку. Як все це робити правильно, пише Florium.

Коли викопувати гладіолуси

Зазвичай гладіолуси викопують через 30–45 днів після завершення цвітіння. Відцвілі суцвіття можна зрізати раніше, але зелене листя потрібно залишити: воно допомагає бульбоцибулинам дозрівати.

Орієнтуйтеся на стан рослин і прогноз погоди. Пожовтіння та відмирання листя свідчать про завершення вегетації. Водночас не варто чекати сильних заморозків, які можуть пошкодити посадковий матеріал. У прохолодну дощову осінь викопування іноді доводиться проводити раніше.

Як перебрати та просушити цибулини

Перед зберіганням уважно огляньте кожен екземпляр. Здорові цибулини мають бути щільними, без мокрих плям, м’яких ділянок і гнилі. Сильно уражені краще викинути, щоб вони не стали джерелом проблем для решти посадкового матеріалу. Молоді цибулини зберігайте окремо.

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Спочатку розкладіть гладіолуси в один шар у сухому, затіненому й добре провітрюваному місці. Періодично перевертайте їх та перевіряйте, чи не з’явилися ознаки гниття. Після первинного підсушування перенесіть посадковий матеріал у тепле сухе приміщення з циркуляцією повітря. Повне просушування може тривати кілька тижнів.

Закладайте гладіолуси на зимове зберігання лише після того, як вони добре висохнуть. Недостатньо просушені цибулини частіше загнивають.

Де зберігати гладіолуси взимку

Для зимівлі зазвичай підходить прохолодне місце зі стабільною температурою близько 4–8 °C. Важливо уникати морозу, перегрівання, надмірної вологості та утворення конденсату.

Зберігати цибулини можна в сухому підвалі, прохолодній коморі або холодильнику, якщо там відповідні умови. Використовуйте картонні коробки, паперові пакети чи інші ємності, які забезпечують доступ повітря. Щільно закриті поліетиленові пакети не підходять.

Як перевіряти гладіолуси до весни

Протягом зими регулярно оглядайте посадковий матеріал. Якщо помітите плісняву, мокрі плями або гниль, негайно відокремте уражену бульбоцибулину й перевірте сусідні. За потреби слід зменшити вологість і поліпшити вентиляцію сховища.

Незначне зморщування не завжди означає, що цибулина загинула. Проте сильне пересихання може свідчити про надто високу температуру або надмірно сухе повітря. Не замочуйте посадковий матеріал без потреби: краще відрегулювати умови зберігання та продовжувати стежити за його станом.