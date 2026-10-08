Окрім звичних тюльпанів і нарцисів, у цей час можна висадити крокуси, аліуми, камасію, гіацинти та фрітилярії

Жовтень – вдалий час для посадки багатьох цибулинних квітів, які зацвітуть наступної весни. За осінь цибулини встигають укорінитися, а період прохолодної погоди допомагає їм підготуватися до весняного росту. Окрім звичних тюльпанів і нарцисів, у цей час можна висадити крокуси, аліуми, камасію, гіацинти та фрітилярії. Більше про особливості посадки пише Homes and Gardens.

Крокуси

Крокуси належать до перших квітів, які розпускаються навесні. Особливо ефектно вони виглядають, коли висаджені не поодинокими цибулинами, а групами.

Посадіть цибулини приблизно на 7–10 см завглибшки. Обирайте для них добре освітлені ділянки з пухким ґрунтом, у якому не застоюється вода.

Крокуси також можна вирощувати в контейнерах. Для осінньої посадки важливо вибирати здорові цибулини без плям, гнилі та механічних пошкоджень.

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Нарциси

Нарциси добре підходять для тих, хто хоче створити багаторічну клумбу без щорічного пересаджування. На одному місці вони можуть рости кілька років і поступово утворювати більші групи.

Висаджуйте нарциси восени на сонячній або злегка затіненій ділянці. Розміщуйте їх у глибині клумби, щоб після завершення цвітіння відцвіле листя не псувало вигляд композиції.

Не обрізайте зелене листя одразу після цвітіння. Дочекайтеся, поки воно природно пожовкне та засохне, адже в цей період цибулина накопичує поживні речовини.

Аліум

Декоративна цибуля, або аліум, стане помітним акцентом у весняному саду. Його кулясті суцвіття добре поєднуються з іншими багаторічниками, а квіти приваблюють бджіл та інших запилювачів.

Восени висаджуйте цибулини на глибину, яка приблизно у два-три рази перевищує їхню висоту. Для аліуму обирайте сонячну ділянку з добре дренованим ґрунтом.

Розміщуйте рослини групами, якщо хочете отримати виразні квіткові плями.

Тюльпани

Тюльпани залишаються одними з найпопулярніших весняних цибулинних квітів. Їх садять восени, щоб до настання зими цибулини встигли сформувати кореневу систему.

Під час вибору сортів враховуйте строки цвітіння. Поєднання ранніх, середніх і пізніх тюльпанів допоможе продовжити період цвітіння клумби.

Тюльпани також можна вирощувати в контейнерах. На зиму ємності прикопайте в ґрунт або захистіть від сильного промерзання, а навесні перенесіть їх у потрібне місце.

Камасія

Камасія, яку також називають диким гіацинтом, поки не так часто зустрічається в садах, як тюльпани чи нарциси. Навесні вона утворює ніжні суцвіття блакитного, кремово-білого або рожевого відтінку.

Висаджуйте цибулини приблизно на 7–10 см завглибшки. Для рослини підійдуть сонячні місця та легка півтінь.

Камасія може виростати досить високою, тому розміщуйте її в задній частині клумби або серед інших рослин, які не закриватимуть її під час цвітіння.

Гіацинти

Гіацинти цінують за яскраві суцвіття та насичений аромат. Восени їх можна висаджувати безпосередньо на клумбу або в контейнери.

Розміщуйте цибулини приблизно на 10–15 см завглибшки, залишаючи між ними щонайменше 10–15 см. Вибирайте сонячне або злегка затінене місце з добре дренованим ґрунтом.

Під час роботи з цибулинами гіацинтів краще використовувати рукавички, оскільки їхній сік може подразнювати чутливу шкіру.

Фрітилярії

Фрітилярії, або рябчики, вирізняються незвичайними квітами. Залежно від виду та сорту вони можуть мати фіолетове, біле або строкате забарвлення.

Висаджуйте цибулини на глибину приблизно 7–12 см. Для більшості видів підійде сонячна ділянка або легка півтінь.

Після весняного цвітіння не зрізайте листя одразу. Дайте йому природно засохнути, щоб поживні речовини повернулися до цибулини та допомогли їй підготуватися до наступного сезону.