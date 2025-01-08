Йдеться про 2,53 га землі на вул. Липова Алея, 5 у Львові

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало право оренди землі під тренувальні поля за 15 млн грн. Переможцем аукціону стало київське ТзОВ «Українська аукціонна компанія».

Йдеться про земельну ділянку площею 2,53 га на вул. Липова Алея, 5 у Львові, поруч із стадіоном «Україна», де розташовані тренувальні поля. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. 29 листопада управління земельних ресурсів виставило на аукціон право оренди цієї ділянки зі стартовою ціною 620 тис. грн. Аукціон провели на електронному майданчику Prozorro. Продажі 8 січня.

Участь у торгах взяли три компанії – ТзОВ «ФК Карпати», ТОВ «Українська аукціонна компанія» та ТзОВ «Вінтап Інвест». Найвищу ціну запропонувала «Українська аукціонна компанія», причому пропозиція компанії відрізнялась від пропозиції ФК «Карпати» лише на 1 копійку і становила 15 млн грн. Загалом під час торгів вартість оренди поля зросла у 24 рази.

«Нині тут тренувальні бази, які вже давно потребують реконструкції. А продаж оренди саме у такий спосіб дозволить місту реконструювати їх без бюджетних коштів. А також облаштувати тут велику спортивну інфраструктуру», – повідомили в ЛМР.

ТзОВ «Українська аукціонна компанія» зареєстрована у 2017 році у Києві. Власницею компанії вказана мешканка Миргорода Тетяна Ганюк.