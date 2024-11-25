Володимир Химич очолює Верхньокоропецьку сільську раду з 2010 року

Вищий антикорупційний суд розглядає позов про цивільну конфіскацію нерухомості голови Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського району Володимира Химича, вартістю понад 2,6 млн грн. Позов подала Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка вважає активи сільського голови та його дружини необґрунтованими.

Йдеться про будинок за 2,4 млн грн та земельну ділянку за понад 230 тис. грн у Мукачеві, які дружина Володимира Химича купила у січні 2022 року. З огляду на видатки та доходи родини, оприлюднені у декларації посадовця, правоохоронці вважають купівлю нерухомості необґрунтованою.

19 листопада Вищий антикорупційний суд арештував житловий будинок з землею, площею 0,6 га, Володимира Химича. Підготовче засідання у справі про конфіскацію нерухомості сільського голови у дохід держави призначили на 17 грудня.

Додамо, що 60-річний уродженець Республіки Комі Володимир Химич очолює Верхньокоропецьку сільську раду три строки поспіль – з листопада 2010 року. Крім арештованої нерухомості, у власності його родини понад десять земельних ділянок, кілька магазинів та нежитлових приміщень. У 2023 році на посаді голови Верхнього Коропця Володимир Химич заробив 408 тис. грн, а його дружина отримала понад 1,2 млн грн – від бізнесу та продажу нерухомості.